Справа "хрещеного батька контрабанди": прокурор розповів подробиці

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Вищому антикорупційному суді під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу одеському бізнесмену Вадиму Альперіну прокурор розповів в чому його підозрюють, передає кореспондент УНН.

За словами прокурора, встановлено, що в середині 2016 року Альперін створив злочинну організацію, яка складалася з працівників Київської митниці й підлеглих працівників певних комерційних структур з метою ввезення на територію України товарів та їхнє подальше розмитнення за заниженою вартістю та отримання неправомірної вигоди від ухилення сплати митних платежів, податків при здійсненню імпорту.

При цьому Альперін створив, придбав або встановив контроль над шістьма суб’єктами господарювання. Фактично, ці суб’єкти очолювалися підставними особами функції, яких зводилися виключно до проставляння підписів.

Також, прокурор пояснив в чому полягала схема.

Отже, підпорядковані Альперіну особи та компанії закуповували тканину за межами України, як правило це була Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Китайська Народна республіка, які є виробниками цих товарів. Надалі документи щодо придбання товарів приховувалися, можливо знищувалися, оскільки планувалося приховати реальну вартість закупки тканини за межами України.

Офіс злочинної організації знаходився за адресою вулиця Сонячна, 5 в Одесі на 8-9 поверсі офісного центру де перебували інші підозрюваний в цьому кримінальному провадженні. В їхні функції входило виготовлення фіктивних договорів з іноземними суб’єктами господарювання, які замінювали фактичні договори, але із заниженою вартістю товарів, які надалі імпортувалися в Україну.

Інша частина злочинної організації, представники якої знаходилися також в Одеській області в місті Чорноморську готували необхідні документи, а саме декларації про розмитнення товарів де вказувалося завідомо неправдиві відомості про їхню вартість, іноді ця вартість занижувалася в 100 разів, і до митних декларацій , до пакету для розмитнення долучалися підроблені іншими учасниками організації документи.

Також під час обшуку в приміщенні офісу на вул. Сонячна, 5 в Одесі були знайдені печатки компаній , певні фотографії за допомогою, яких виготовлялися фіктивні документи.

Інші особи, які виконували роль декларантів, митних брокерів підпорядковувалися Шкуратову. Вони подавали на Київську міську митницю документи, при цьому товар з порту Одеси доставлявся до столичного митного поста де фактично знаходився під митним контролем до того часу поки не приймалося рішення про розмитнення.

За словами, прокурора в середині 2016 року, коли запрацювала дана схема, Альперін залучив до злочинної організації працівників Київської міської митниці, яких очолював на той час Сергій Тупальський, а також підпорядковані йому працівників митного посту.

Як повідомлялося, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть клопотати у суді про обрання для бізнесмена Вадима Альперіна арешту з можливістю внесення застави у розмірі 288 млн 150 тис. грн.

Як повідомляв УНН, "хрещеному батьку контрабанди" Альперіну повідомлено про підозру.

Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Їм оголосили підозру.

Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

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