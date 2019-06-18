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Дело "догхантера" Святогора: сейчас исследуются видеодоказательства обвинения

Киев • УНН

 • 10299 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Рассмотрение дела "догхантера" Алексея Святогора, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными, сейчас находится на этапе исследования доказательств обвинения. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.

Дело "догхантера" Святогора: сейчас исследуются видеодоказательства обвинения

"Сейчас судебное разбирательство находится на стадии исследования доказательств обвинения, в частности на прошлой неделе на судебном заседании исследовались видеоматериалы, приобщеные к материалам уголовного производства, в частности интервью, которое стало основанием для начала уголовного производства", - сказала Максимец.

По ее словам, исследовали около половины видеоматериала.

"На следующем заседании 21 июня продолжат исследования видеоматериалов", - добавила Максимец.

Напомним, столичная полиция 8 июня 2018 года задержала известного "догхантера" Святогора.

После подготовительного заседания 1 февраля 2019 года, суд назначил к рассмотрению обвинительный акт по делу Святогора, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными.

Как сообщал УНН, 21 февраля суд установил порядок исследования доказательств по делу "догхантера" Святогора.

Позже стало известно, что известного "догхантера" Святогора избили в Киеве.

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