Дело "догхантера" Святогора: сейчас исследуются видеодоказательства обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Рассмотрение дела "догхантера" Алексея Святогора, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными, сейчас находится на этапе исследования доказательств обвинения. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.
"Сейчас судебное разбирательство находится на стадии исследования доказательств обвинения, в частности на прошлой неделе на судебном заседании исследовались видеоматериалы, приобщеные к материалам уголовного производства, в частности интервью, которое стало основанием для начала уголовного производства", - сказала Максимец.
По ее словам, исследовали около половины видеоматериала.
"На следующем заседании 21 июня продолжат исследования видеоматериалов", - добавила Максимец.
Напомним, столичная полиция 8 июня 2018 года задержала известного "догхантера" Святогора.
После подготовительного заседания 1 февраля 2019 года, суд назначил к рассмотрению обвинительный акт по делу Святогора, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными.
Как сообщал УНН, 21 февраля суд установил порядок исследования доказательств по делу "догхантера" Святогора.
Позже стало известно, что известного "догхантера" Святогора избили в Киеве.