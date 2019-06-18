Справа "догхантера" Святогора: наразі досліджуються відеодокази обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Розгляд справи "догхантера" Олексія Святогора, якого звинувачують у закликах до розправи над бездомними тваринами, наразі перебуває на етапі дослідження доказів обвинувачення. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.
"Наразі судовий розгляд перебуває на стадії дослідження доказів обвинувачення, зокрема на минулому тижні на судовому засіданні досліджувалися відеоматеріали, які долучені до матеріалів кримінального провадження, зокрема інтерв’ю, яке стало підставою для початку кримінального провадження", - сказала Максимець.
За її словами, дослідили близько половини відеоматеріалу.
"На наступному засіданні 21 червня продовжать дослідження відеоматеріалів", - додала Максимець.
Нагадаємо, столична поліція 8 червня 2018 року затримала відомого “догхантера” Святогора.
Після підготовчого засідання 1 лютого 2019 року, суд призначив до розгляду обвинувальний акт у справі Святогора, якого звинувачують у закликах до розправи над бездомними тваринами.
Як повідомляв УНН, 21 лютого суд встановив порядок дослідження доказів у справі “догхантера” Святогора.
Пізніше стало відомо, що відомого “догхантера” Святогора побили у Києві.