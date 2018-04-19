Дело директора украинской библиотеки Шариной: суд в Москве рассмотрит апелляцию на приговор

"Не прошло и года: завтра в 11:00 Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы в Москве Наталье Шариной. Самой библиотеки уже нет, а дело ее все еще живет. Приглашаем журналистов и всех неравнодушных", - написал адвокат.

Напомним, в июне 2017 года Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам условного заключения бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину по делу об экстремизме и растрате средств.

В МИД назвали осуждения Шариной антиукраинской паранойей российского режима.