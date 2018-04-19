Справа директорки української бібліотеки Шаріної: суд у Москві розгляне апеляцію на вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Московський міський суд завтра розгляне апеляційну скаргу на вирок колишній директорці Бібліотеки української літератури Наталії Шаріній. Про це написав на своїй сторінці у Facebook її адвокат Іван Павлов, передає УНН.
“Не минуло й року: завтра об 11:00 Мосміськсуд розгляне апеляційну скаргу захисту на вирок колишньому директору Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріній. Самої бібліотеки вже немає, а справа її все ще живе. Запрошуємо журналістів та всіх небайдужих”, — написав адвокат.
Нагадаємо, у червні 2017 року Міщанський суд Москви засудив до чотирьох років умовного ув’язнення колишнього директора Бібліотеки української літератури Наталію Шаріну у справі про екстремізм і розтрату коштів.
У МЗС назвали засудження Шаріної антиукраїнською параноєю російського режиму.