"Дело 26 февраля": защита обжалует приговор крымского "суда" в ЕСПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Защитник осужденного в оккупированном Крыму Али Асанова обжалует приговор в Европейском суде по правам человека. Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
"Мы точно будем подавать в ЕСПЧ, для этого уже ведется определенная работа. Мы примерно предполагали, какой будет приговор. Сегодня мы подписали формуляры доверенностей в ЕСПЧ и в течение полугода мы должны подать эти жалобы", - рассказал адвокат после заседания суда по рассмотрению апелляции на приговор по делу 26 февраля.
Ранее УНН сообщал, что оккупационный суд Крыма отклонил апелляцию стороны защиты осужденных по "делу 26 февраля" Али Асанова и Мустафы Дегерменджи и оставил в силе приговор.
К тому же оккупационный суд Симферополя приговорил пятерых фигурантов "дела 26 февраля" к условным срокам лишения свободы на 3,5 - 4,5 года с испытательным сроком.
Напомним, в оккупационном суде Симферополя представитель прокуратуры предъявил обвинения пятерым участникам митинга за единство Украины под стенами крымского парламента 26 февраля 2014.
Подсудимые Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Арсен Юнусов, Ескендер Емирвалиев и Ескендер Кантемиров обвиняются оккупационными властями по ч .2 ст. 212 "Участие в массовых беспорядках".