"Дело 26 февраля": защита обжалует приговор крымского "суда" в ЕСПЧ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 52346 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 69872 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127512 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128328 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128680 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124567 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159143 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117784 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141388 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Дело 26 февраля": защита обжалует приговор крымского "суда" в ЕСПЧ

"Дело 26 февраля": защита обжалует приговор крымского "суда" в ЕСПЧ

Киев  •  УНН

 • 9396 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Защитник осужденного в оккупированном Крыму Али Асанова обжалует приговор в Европейском суде по правам человека. Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы точно будем подавать в ЕСПЧ, для этого уже ведется определенная работа. Мы примерно предполагали, какой будет приговор. Сегодня мы подписали формуляры доверенностей в ЕСПЧ и в течение полугода мы должны подать эти жалобы", - рассказал адвокат после заседания суда по рассмотрению апелляции на приговор по делу 26 февраля.

Ранее УНН сообщал, что оккупационный суд Крыма отклонил апелляцию стороны защиты осужденных по "делу 26 февраля" Али Асанова и Мустафы Дегерменджи и оставил в силе приговор.

К тому же оккупационный суд Симферополя приговорил пятерых фигурантов "дела 26 февраля" к условным срокам лишения свободы на 3,5 - 4,5 года с испытательным сроком.

Напомним, в оккупационном суде Симферополя представитель прокуратуры предъявил обвинения пятерым участникам митинга за единство Украины под стенами крымского парламента 26 февраля 2014.

Подсудимые Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Арсен Юнусов, Ескендер Емирвалиев и Ескендер Кантемиров обвиняются оккупационными властями по ч .2 ст. 212 "Участие в массовых беспорядках".

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