"Справа 26 лютого": захист оскаржить вирок кримського "суду" в ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Захисник засудженого в окупованому Криму Алі Асанова оскаржить вирок у Європейському суді з прав людини. Про це заявив адвокат Едем Семедляєв, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Ми точно будемо подавати в ЄСПЛ, для цього вже ведеться певна робота. Ми приблизно припускали, який буде вирок. Сьогодні ми підписали формуляри довіреностей в ЄСПЛ і протягом півроку ми повинні подати ці скарги", - розповів адвокат після засідання суду з розгляду апеляції на вирок у справі 26 лютого.
Раніше УНН повідомляв, що окупаційний суд Криму відхилив апеляцію боку захисту засуджених у "справі 26 лютого" Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі і залишив в силі вирок.
До того окупаційний суд Сімферополя засудив п'ятьох фігурантів "справи 26 лютого" до умовних термінів позбавлення волі на 3,5 - 4,5 роки з випробувальним терміном.
Нагадаємо, в окупаційному суді Сімферополя представник прокуратури пред'явив звинувачення п'ятьом учасникам мітингу за єдність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року.
Підсудні Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Арсен Юнусов, Ескендер Емірваліев і Ескендер Кантеміров звинувачуються окупаційною владою за ч .2 ст. 212 "Участь у масових заворушеннях".