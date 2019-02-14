"Справа 26 лютого": захист оскаржить вирок кримського "суду" в ЄСПЛ

"Ми точно будемо подавати в ЄСПЛ, для цього вже ведеться певна робота. Ми приблизно припускали, який буде вирок. Сьогодні ми підписали формуляри довіреностей в ЄСПЛ і протягом півроку ми повинні подати ці скарги", - розповів адвокат після засідання суду з розгляду апеляції на вирок у справі 26 лютого.

Раніше УНН повідомляв, що окупаційний суд Криму відхилив апеляцію боку захисту засуджених у "справі 26 лютого" Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі і залишив в силі вирок.

До того окупаційний суд Сімферополя засудив п'ятьох фігурантів "справи 26 лютого" до умовних термінів позбавлення волі на 3,5 - 4,5 роки з випробувальним терміном.

Нагадаємо, в окупаційному суді Сімферополя представник прокуратури пред'явив звинувачення п'ятьом учасникам мітингу за єдність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

Підсудні Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Арсен Юнусов, Ескендер Емірваліев і Ескендер Кантеміров звинувачуються окупаційною владою за ч .2 ст. 212 "Участь у масових заворушеннях".