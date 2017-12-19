Потребители массово жалуются на качество продуктов - МинАПК

"Госпродпотребслужба в этом году провела более чем 10 тысяч проверок из-за жалоб потребителей на определенные продукты. Более чем в половине случаев решение было принято в пользу потребителей", - сказала она.

Напомним, с 2014 года в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, в условиях которого Госпродпотребслужба не в состоянии осуществлять полноценный контроль над безопасностью продуктов питания и санитарными нормами. Проверки осуществляются по исключительным обстоятельствам, в частности по жалобе потребителей.

Ранее на мораторий жаловались в Минприроды и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. ГСЧС зафиксировала резкое увеличение пожаров в этом году. В ведомстве отмечают, что не все пожароопасные предприятия удается проверить в срок. Через сопротивление владельцев предприятий, которые прикрываются мораторием, сотрудники ГСЧС вынуждены обращаться в суд, чтобы получить разрешение на проверки.

Минприроды в свою очередь не может проверить предприятия, которые работают с токсичными отходами, из-за действия моратория. Как следствие, в регионах с опасными отходами отравляются дети, а регулятор не может этому помешать. По оценке экспертов, на рынке утилизации токсичных отходов около 90% предприятий занимаются псевдодеятельностью.

Несмотря на это, действие моратория продлено до 2019 года. Кроме того, Кабмин ослабил контроль над опасными предприятиями.