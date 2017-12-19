Споживачі масово скаржаться на якість продуктів - МінАПК

"Держпродспоживслужба в цьому році провела більше ніж 10 тисяч перевірок через скарги споживачів на певні продукти. Більше ніж у половині випадків рішення було прийнято на користь споживачів", - сказала вона.

Нагадаємо, з 2014 року в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, в умовах якого Держпродспоживслужба не в змозі здійснювати повноцінний контроль за безпекою продуктів харчування та санітарними нормами. Перевірки здійснюються за виключних обставин, зокрема за скаргою споживачів.

Раніше на мораторій скаржилися у Мінприроди та Держслужбі з надзвичайних ситуацій. ДСНС зафіксувала різке збільшення пожеж цього року. У відомстві зазначають, що не всі пожежонебезпечні підприємства вдається перевірити вчасно. Через супротив власників підприємств, які прикриваються мораторієм, співробітники ДСНС змушені звертатися до суду, аби отримати дозвіл на перевірки.

Мінприроди у свою чергу не може перевірити підприємства, які працюють з токсичними відходами, через дію мораторію. Як наслідок, у регіонах із небезпечними відходами отруюються діти, а регулятор не може цьому завадити. За оцінкою експертів, на ринку утилізації токсичних відходів близько 90% підприємств займаються псевдодіяльністю.

Попри це, дію мораторію продовжено до 2019 року. Крім того, Кабмін послабив контроль за небезпечними підприємствами.