Споживачі масово скаржаться на якість продуктів - МінАПК

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Впродовж 2017 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провела більше 10 тисяч перевірок підприємств за скаргами споживачів. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, передає УНН.

"Держпродспоживслужба в цьому році провела більше ніж 10 тисяч перевірок через скарги споживачів на певні продукти. Більше ніж у половині випадків рішення було прийнято на користь споживачів", - сказала вона.

Нагадаємо, з 2014 року в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, в умовах якого Держпродспоживслужба не в змозі здійснювати повноцінний контроль за безпекою продуктів харчування та санітарними нормами. Перевірки здійснюються за виключних обставин, зокрема за скаргою споживачів.

Раніше на мораторій скаржилися у Мінприроди та Держслужбі з надзвичайних ситуацій. ДСНС зафіксувала різке збільшення пожеж цього року. У відомстві зазначають, що не всі пожежонебезпечні підприємства вдається перевірити вчасно. Через супротив власників підприємств, які прикриваються мораторієм, співробітники ДСНС змушені звертатися до суду, аби отримати дозвіл на перевірки.

Мінприроди у свою чергу не може перевірити підприємства, які працюють з токсичними відходами, через дію мораторію. Як наслідок, у регіонах із небезпечними відходами отруюються діти, а регулятор не може цьому завадити. За оцінкою експертів, на ринку утилізації токсичних відходів близько 90% підприємств займаються псевдодіяльністю.

Попри це, дію мораторію продовжено до 2019 року. Крім того, Кабмін послабив контроль за небезпечними підприємствами

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