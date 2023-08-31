Наблюдаем и нескрываемо радуемся: Гуменюк о "хлопке" в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Пресс-секретарь Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк комментируя ночной «хлопок» во временно оккупированном Крыму, заявила, что получение дополнительной информации о работе по полуострову требует лучшего уточнения и сбора данных. Поэтому пока украинская сторона наблюдает и даже не скрываемо радуется. Об этом она сообщила в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Цитата
«На самом деле работа по Крымскому полуострову требует все же большего уточнения и сбора данных, потому что это все же пока временно оккупированная территория и соответственно получить информацию несколько сложнее. Поэтому пока наблюдаем, где-то даже нескрываемо радуемся»,- сказала Гуменюк.
Она отметила, что в Крыму расположены определенные запасы россиян, в том числе Черноморского флота рф, поэтому любая работа и уничтожение этих запасов является абсолютно законной целью.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в оккупированной Феодосии слышали взрывы, вспыхнул пожар. Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", вероятно, есть попадание беспилотника или обломков.
Также крымские Tg-каналы, накануне, со ссылкой на местных жителей, публиковали фотографии в небе ракет в районе села Заречное под Джанкоем, и сообщали о трех мощных взрывах, первые два примерно в 10:30 и третий в 10.46 утра. Отмечается, что до Джанкойского военного аэродрома - 5 км.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Крыму атака беспилотников с моря