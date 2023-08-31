Спостерігаємо та неприховано радіємо: Гуменюк про "бавовну" в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Речниця Сил оборони "Півдня" Наталя Гуменюк коментуючи нічну «бавовну» у тимчасово окупованому Криму, заявила, що отримання додаткової інформації щодо роботи по півострову потребує більшого уточнення і збору даних. Тому поки що українська сторона спостерігає та навіть неприховано радіє. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Насправді робота по Кримському півострову потребує все ж таки більшого уточнення і збору даних, тому що це все ж таки поки що тимчасово окупована територія й відповідно отримати інформацію дещо складніше. Тому поки що спостерігаємо, десь навіть неприховано радіємо», - сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що у Криму розташовані певні запаси росіян, в тому числі Чорноморського флоту рф, тому будь-яка робота і знищення цих запасів є абсолютно законною цілю.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що в окупованій Феодосії чули вибухи, спалахнула пожежа. Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", ймовірно, є влучання безпілотника або уламків.
Також кримські Tg- канали, напередодні, з посиланням на місцевих жителів, публікували фотографії в небі ракет в районі села Зарічне під Джанкоєм, та повідомляли про три потужні вибухи, перші два приблизно о 10:30 і третій о 10.46 ранку. Зазначається, що до Джанкойського військового аеродрому - 5 км.
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