Наблюдатели о сирийской Восточной Гуте: число жертв превысило 400 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Наземные и авиаобстрелы контролируемого повстанцами района Восточной Гуты в Сирии продолжаются, за пять дней число погибших достигло 417 местных жителей. Об этом накануне сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН.
"Возросла до 417 человек, среди которых 96 детей и 61 женщина, количество погибших в результате авиаударов и наземных атак с воскресенья, 18 февраля", - сообщили наблюдатели.
Также в организации сообщили о 2116 раненых гражданских, а также о десятках пропавших без вести под обломками зданий в результате обстрелов населенных пунктов в районе Восточной Гуты, что может увеличить количество погибших.
Напомним, 23 февраля Совбез ООН попытается проголосовать резолюцию по перемирию в Сирии. Голосование пройдет на фоне несколькодневных авианалетов на Восточную Гуту, последний анклав повстанцев вблизи столицы Сирии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее на этой неделе призвал немедленно прекратить "военные действия".