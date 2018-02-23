Спостерігачі про сирійську Східну Гуту: кількість жертв перевищила 400 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Наземні і авіаобстріли контрольованого повстанцями району Східної Гути в Сирії тривають, за п'ять днів кількість загиблих сягнула 417 місцевих жителів. Про це напередодні повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, передає УНН.
"Зросла до 417 людей, серед яких 96 дітей і 61 жінка, кількість загиблих внаслідок авіаударів і наземних атак з неділі, 18 лютого", - повідомили спостерігачі.
Також в організації повідомили про 2116 поранених цивільних, а також про десятки зниклих безвісти під уламками будівель внаслідок обстрілів населених пунктів у районі Східної Гути, що може збільшити кількість загиблих.
Нагадаємо, 23 лютого Радбез ООН спробує проголосувати резолюцію щодо перемир'я у Сирії. Голосування пройде на фоні кількаденних авіанальотів на Східну Гуту, останній анклав повстанців поблизу столиці Сирії. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше цього тижня закликав негайно припинити "військові дії".