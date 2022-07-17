Спортсмены из рф и беларуси отстранены от участия в международных соревнованиях по пятиборью

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«На обращение Федерации современного пятиборья Украины Международный союз современного пятиборья (UIPM) отстранил спортсменов по рф и рб от участия в чемпионатах мира и Европы, а также от всех официальных международных соревнований под эгидой UIPM и ЕАМР. Под санкции в общей сложности попали до 150 спортсменов во всех возрастных категориях. Они также не имеют права соревноваться под белым флагом", - написал министр в Фейсбуке.

Впрочем, уточнил Гутцайт, представители стран-агрессоров до сих пор занимают руководящие должности в структуре UIPM и EAMP.

«Наши призывы, шаги других международных спортивных организаций пока на эту ситуацию не повлияли. Работаем над этим.

Наша федерация находится в постоянном контакте с членами Исполкома UIPM и представителями федераций современного пятиборья других стран. Украина настаивает на принятии соответствующих решений!», – добавил министр.