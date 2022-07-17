Спортсменів з рф та білорусі відсторонили від участі у міжнародних змаганнях з п’ятиборства

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28347 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 73242 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 115988 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 167626 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 165552 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167481 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145809 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114694 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107902 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304605 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118498 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88339 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175529 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 75301 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 63516 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175514 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 304603 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566706 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 510887 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 711788 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32577 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88339 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118498 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141883 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155468 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Спортсменів з рф та білорусі відсторонили від участі у міжнародних змаганнях з п’ятиборства

Спортсменів з рф та білорусі відсторонили від участі у міжнародних змаганнях з п’ятиборства

Київ • УНН

 • 305372 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Представники рф та білорусі не зможуть взяти участь у міжнародних змаганнях з сучасного п’ятиборства через відсторонення. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, передає УНН.

Цитата

«На звернення Федерації сучасного п'ятиборства України Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) відсторонив спортсменів з рф та рб від участі у чемпіонатах світу та Європи, а також від усіх офіційних міжнародних змагань під егідою UIPM та ЕАМР. Під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях. Вони також не мають права змагатися під білим прапором», - написав міністр у Фейсбук.

Втім, уточнив Гутцайт, представники країн-агресорів досі займають керівні посади у структурі UIPM та EAMP.

«Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки на цю ситуацію не вплинули. Працюємо над цим.
Наша федерація у постійному контакті з членами Виконкому UIPM та представниками федерацій сучасного п'ятиборства інших країн. Україна наполягає на прийнятті відповідних рішень!», - додав міністр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,954.50
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,909.27