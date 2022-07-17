Спортсменів з рф та білорусі відсторонили від участі у міжнародних змаганнях з п’ятиборства

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«На звернення Федерації сучасного п'ятиборства України Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) відсторонив спортсменів з рф та рб від участі у чемпіонатах світу та Європи, а також від усіх офіційних міжнародних змагань під егідою UIPM та ЕАМР. Під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях. Вони також не мають права змагатися під білим прапором», - написав міністр у Фейсбук.

Втім, уточнив Гутцайт, представники країн-агресорів досі займають керівні посади у структурі UIPM та EAMP.

«Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки на цю ситуацію не вплинули. Працюємо над цим.

Наша федерація у постійному контакті з членами Виконкому UIPM та представниками федерацій сучасного п'ятиборства інших країн. Україна наполягає на прийнятті відповідних рішень!», - додав міністр.