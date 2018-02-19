Спортсмен сборной "ОА из России" провалил допинг тест

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68472 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84312 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87036 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109036 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100908 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104782 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111740 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Спортсмен сборной "ОА из России" провалил допинг тест

Спортсмен сборной "ОА из России" провалил допинг тест

Киев  •  УНН

 • 9431 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Штаб российской делегации на зимних Олимпийских играх-2018 получил сообщение от Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Inside the Games.

“Сегодня штаб нашей делегации получил официальное сообщение от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов пробы Б, которые станут известны примерно в течение 24 часов”, — сообщил пресс-атташе команды" Олимпийские спортсмены из России "Константин Выборнов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого могли быть найдены следы мельдония, но официального подтверждения этому нет.

Как сообщал УНН, 21-летний японский шорт-трекист Кей Сайто отстранен от Олимпийских игр 2018 года после того, как его допинг-проба оказалась положительной.

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