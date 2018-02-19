Спортсмен сборной "ОА из России" провалил допинг тест
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Штаб российской делегации на зимних Олимпийских играх-2018 получил сообщение от Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Inside the Games.
“Сегодня штаб нашей делегации получил официальное сообщение от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов пробы Б, которые станут известны примерно в течение 24 часов”, — сообщил пресс-атташе команды" Олимпийские спортсмены из России "Константин Выборнов.
Ранее в СМИ появилась информация, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого могли быть найдены следы мельдония, но официального подтверждения этому нет.
Как сообщал УНН, 21-летний японский шорт-трекист Кей Сайто отстранен от Олимпийских игр 2018 года после того, как его допинг-проба оказалась положительной.