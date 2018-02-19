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Спортсмен збірної "ОА з Росії" провалив допінг тест

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Штаб російської делегації на зимових Олімпійських іграх-2018 отримав повідомлення від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про можливе порушення антидопінгових правил спортсменом. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Inside the Games.

“Сьогодні штаб нашої делегації отримав офіційне повідомлення від МОК про можливе порушення антидопінгових правил. Ми не називаємо ім’я спортсмена або спортсменки, а також вид спорту до результатів проби Б, які стануть відомі приблизно протягом 24 годин”, — повідомив прес-аташе команди “Олімпійські спортсмени з Росії” Костянтин Виборнов.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що в допінг-пробі російського керлінгіста Олександра Крушельницького могли бути знайдені сліди мельдонію, але офіційного підтвердження цьому немає.

Як повідомляв УНН, 21-річний японський шорт-трекіст Кей Сайто відсторонений від Олімпійських ігор 2018 року після того, як його допінг-проба виявилася позитивною.

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