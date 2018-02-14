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“Спортпрогноз”: почему у "ПСЖ" нет шансов против "Реала"

“Спортпрогноз”: почему у "ПСЖ" нет шансов против "Реала"

Киев  •  УНН

 • 9303 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. У парижан нет ни одного шанса устоять под давлением разъяренного "Реала". Такой прогноз озвучили аналитики гослотереи “Спортпрогноз”, передает УНН.

Противостояние "Реала" и "ПСЖ" - наиболее интригующее в 1/8 финала Лиги чемпионов. И причин тому множество. Выделяя главные из них, обязательно нужно сказать о достаточно шатком положении обоих наставников. После провала на внутренней арене у Зинедина Зидана осталась только одна возможность спасти этот сезон – выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд. В противном случае он совершенно однозначно покинет Мадрид.

Что касается Унаи Эмери, то его звали в Париж исключительно ради того, чтобы он сделал "ПСЖ" сильнейшей командой Европы. Однако первая попытка закончилась невероятным вылетом от "Барселоны" после гостевого поражения со счетом 1:6. К чему приведет попытка номер два – узнаем совсем скоро.

Итак, для "Реала" это последний шанс хоть немного скрасить сезон, который вплоть до сегодняшнего дня складывался абсолютно провально.

Хотя многие о подобном "провале" могут только мечтать. Почему-то уже никто не вспоминает, как в августе в красивейшем стиле "сливочные" завоевали Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, как в декабре стали победителями клубного чемпионата мира. Почему-то все дружно забыли, как именно "Реал" стал первой командой, выигравшей Лигу чемпионов дважды подряд. И хотя старые заслуги в футбол не играют, все эти победы напоминают об уникальном умении "Реала" проводить решающие матчи. А ведь противостояние с парижанами для подопечных Зидана является именно таковым.

О чрезвычайной важности сражения с "ПСЖ" говорил и Зидан, и Роналду, и капитан команды Серхио Рамос. Кажется, идеей о том, что сезон нужно спасать именно сейчас, прониклись все "мадридисты". Иными словами, нынешний "Реал" напоминает "раненого зверя". Он зол на всех окружающих и на самого себя, он невероятно опасен, он понимает, что другого шанса уже не будет.

Предельно мотивирован и Криштиано Роналду. Похоже, длительная голевая засуха и острая критика со стороны прессы здорово его раззадорили. В субботу, когда "Реал" принимал одноклубников из Сан-Себастьяна, мы наконец-то увидели старого-доброго Роналду. Португалец был снова неудержим и оформил хет-трик, что вполне может свидетельствовать о возвращении на былой уровень. Да, неудачные периоды у него случались и прежде, но Роналду всегда отличался тем, что он стопроцентно готов в решающие моменты сезона.

А что же "ПСЖ"? Де-факто, этот клуб уже ворвался в когорту европейских грандов. Но когда мы об этом говорим, прежде всего подразумеваем финансовую составляющую. А вот с чисто спортивными достижениями дела обстоят гораздо хуже – после прихода шейхов дальше четвертьфинала Лиги чемпионов парижане еще не проходили. Год назад они вообще "вляпались" в удивительную историю, когда после домашних 4:0 с разобранной "Барселоной" умудрились в ответной встрече проиграть с разницей в пять мячей.

Кто-то скажет, что тогда в составе "ПСЖ" уже не было Ибрагимовича и еще не было Неймара. Этот аргумент вполне уместен, но в покупке бразильца есть и обратная сторона медали. Дело в том, что с его появлением Унаи Эмери перестал быть главным человеком в команде. В "ПСЖ" даже не скрывают, что Неймар находится в привилегированном положении по сравнению со всеми остальными. Ему позволено больше других, любой его каприз бесприкословно выполняется, даже если это идет в ущерб командным интересам.

А Эмери остается только мириться со всем этим. В конце концов, не за него же шейхи вывалили 222 миллиона…

Такая ситуация не может не сказываться на игре команды. На внутренней арене "ПСЖ" крайне редко попадает в "экстремальные" условия, когда результат нужно буквально выгрызать зубами. Здесь команда находится в тепличных условиях, реальных конкурентов у нее нет. А раз так, проверить ее на стойкость, в том числе и психологическую, фактически некому.

Другое дело – еврокубки. И особенно – матчи на выбывание. Здесь совершенно другой уровень накала. Играть приходится на фоне запредельного психологического напряжения. Парижские звезды, привыкшие к теплу и комфорту, просто не в состоянии перестроиться на другой лад. Именно этим можно объяснить все их еврокубковые неудачи в последние годы.

И конечно же, нельзя обойти вниманием историю с якобы готовящимся переходом Неймара из "ПСЖ" в "Реал". Сейчас сложно говорить, насколько она правдива – мы уже перестали удивляться даже самым сумасшедшим трансферам. Но в любом случае, вся эта шумиха тоже в пользу "Реала", ведь она не может не влиять на психологическое состояние самого бразильца. А он, как известно, особой выдержкой никогда не отличался и готов пустить слезу по малейшему поводу.

Таким образом, исход этого противостояния фактически предрешен. У парижан нет ни одного шанса устоять под давлением разъяренного "Реала".

Это прогноз от аналитиков Спортпрогноз. Не согласен – можешь сыграть против них. Правила игры простые: аналитики выбрали 12 матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы этой недели. Угадай их исходы и получи 300 000 грн. "Реал" – "ПСЖ" один из таких матчей, прогноз на остальные можно посмотреть здесь.

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