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"Спортпрогноз": чому у "ПСЖ" немає шансів проти "Реала"

"Спортпрогноз": чому у "ПСЖ" немає шансів проти "Реала"

Київ • УНН

 • 9303 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У парижан немає жодного шансу встояти під тиском розлюченого "Реала". Такий прогноз озвучили аналітики Держлотереї "Спортпрогноз", передає УНН.

Протистояння "Реала" і "ПСЖ" - найбільш інтригуюче в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. І причин тому безліч. Виділяючи головні з них, обов'язково потрібно сказати про досить хитке становище обох наставників. Після провалу на внутрішній арені перед Зінедіном Зіданом залишилася тільки одна можливість врятувати цей сезон - виграти Лігу чемпіонів утретє поспіль. В іншому випадку, він абсолютно однозначно залишить Мадрид.

Щодо Унаї Емері, то його кликали в Париж виключно заради того, щоб він зробив "ПСЖ" найсильнішою командою Європи. Однак перша спроба закінчилася неймовірним вильотом від "Барселони" після гостьової поразки з рахунком 1:6. До чого призведе спроба номер два - дізнаємося зовсім скоро.

Отже, для "Реала" це останній шанс хоч трохи скрасити сезон, який аж до сьогоднішнього дня складався абсолютно провально.

Хоча багато про подібний "провал" можуть тільки мріяти. Чомусь уже ніхто не згадує, як в серпні в красивому стилі "вершкові" завоювали Суперкубок Іспанії і Суперкубок УЄФА, як в грудні стали переможцями клубного чемпіонату світу. Чомусь всі дружньо забули, як саме "Реал" став першою командою, яка виграла Лігу чемпіонів двічі поспіль. І хоча старі заслуги у футболі не грають, всі ці перемоги нагадують про унікальне вміння "Реала" проводити вирішальні матчі. Адже протистояння з парижанами для підопічних Зідана є саме таким.

Про надзвичайну важливість бою з "ПСЖ" говорив і Зідан, і Роналду, і капітан команди Серхіо Рамос. Здається, ідеєю про те, що сезон потрібно рятувати саме зараз, перейнялися всі "мадридисти". Іншими словами, нинішній "Реал" нагадує "пораненого звіра". Він злий на всіх, оточуючих і на самого себе, він неймовірно небезпечний, він розуміє, що іншого шансу вже не буде.

Гранично мотивований і Кріштіано Роналду. Схоже, тривала гольова засуха і гостра критика з боку преси здорово його розпалили. У суботу, коли "Реал" приймав одноклубників з Сан-Себастьяна, ми нарешті побачили старого-доброго Роналду. Португалець був знову нестримний і оформив хет-трик, що цілком може свідчити про повернення на колишній рівень. Так, невдалі періоди у нього траплялися і раніше, але Роналду завжди відрізнявся тим, що він стовідсотково готовий у вирішальні моменти сезону.

А що ж "ПСЖ"? Де-факто, цей клуб вже увірвався до когорти європейських грандів. Але коли ми про це говоримо, перш за все маємо на увазі фінансову складову. А ось з чисто спортивними досягненнями справи йдуть набагато гірше - після приходу шейхів далі чвертьфіналу Ліги чемпіонів парижани ще не проходили. Рік тому вони взагалі "вляпалися" в дивовижну історію, коли після домашніх 4:0 з розібраної "Барселоною", примудрилися у матчі-відповіді програти з різницею в п'ять м'ячів.

Хтось скаже, що тоді в складі "ПСЖ" вже не було Ібрагімовича і ще не було Неймара. Цей аргумент є досить доречним, але в покупці бразильця є і зворотна сторона медалі. Справа в тому, що з його появою Унай Емері перестав бути головною людиною в команді. В "ПСЖ" навіть не приховують, що Неймар знаходиться у привілейованому положенні в порівнянні з усіма іншими. Йому дозволено більше інших, будь-який його каприз беззаперечно виконується, навіть якщо це йде на шкоду командним інтересам.

А Емері залишається тільки миритися з усім цим. Зрештою, не за нього ж шейхи вивалили 222 мільйони ...

Така ситуація не може не позначатися на грі команди. На внутрішній арені "ПСЖ" вкрай рідко потрапляє в "екстремальні" умови, коли результат потрібно буквально вигризати зубами. Тут команда знаходиться в тепличних умовах, реальних конкурентів у неї немає. А раз так, перевірити її на стійкість, в тому числі і психологічну, фактично нікому.

Інша справа - єврокубки. І особливо - матчі на вибування. Тут зовсім інший рівень напруження. Грати доводиться на тлі позамежного психологічної напруги. Паризькі зірки, які звикли до тепла і комфорту, просто не в змозі перебудуватися на інший лад. Саме цим можна пояснити все їх єврокубкові невдачі в останні роки.

І звичайно ж, не можна обійти увагою історію з нібито готуються переходом Неймара з "ПСЖ" в "Реал". Зараз складно говорити, наскільки вона правдива - ми вже перестали дивуватися навіть самим божевільним трансферам. Але в будь-якому випадку, весь цей галас теж на користь "Реала", адже він не може не впливати на психологічний стан самого бразильця. А він, як відомо, особливою витримкою ніколи не відрізнявся і готовий пустити сльозу з найменшого приводу.

Таким чином, результат цього протистояння фактично вирішений. У парижан немає жодного шансу встояти під тиском розлюченого "Реала".

Це прогноз від аналітиків Спортпрогноз. Не згоден - можеш зіграти проти них. Правила гри прості: аналітики вибрали 12 матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи цього тижня. Вгадай їх результати і отримай 300 000 грн. "Реал" - "ПСЖ" один з таких матчів, прогноз на інші можна подивитися тут.

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