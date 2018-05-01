Соединенные Штаты заявили о завершении операции против "ИД" в Ираке

30 апреля во время официальной церемонии закрыли штаб оперативных войск в Ираке.

Возглавляемая США коалиция заявила, что ее отношения с иракскими вооруженными силами будут развиваться “от поддержки и содействия боевых действий к обучению и развитию самодостаточных возможностей сил безопасности Ирака”.

Часть американских военных останется в Ираке для тренировки местной армии.

Как сообщал УНН, иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок, за участие в террористической организации “Исламское государство”.