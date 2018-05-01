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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Соединенные Штаты заявили о завершении операции против "ИД" в Ираке

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Командование объединенной коалиции во главе с США объявило о завершении основных боевых операций против “Исламского государства” в Ираке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Соединенные Штаты заявили о завершении операции против "ИД" в Ираке

30 апреля во время официальной церемонии закрыли штаб оперативных войск в Ираке.

Возглавляемая США коалиция заявила, что ее отношения с иракскими вооруженными силами будут развиваться “от поддержки и содействия боевых действий к обучению и развитию самодостаточных возможностей сил безопасности Ирака”.

Часть американских военных останется в Ираке для тренировки местной армии.

Как сообщал УНН, иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок, за участие в террористической организации “Исламское государство”.

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