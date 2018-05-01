Сполучені Штати заявили про завершення операції проти "ІД" в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Командування об’єднаної коаліції на чолі з США оголосило про завершення основних бойових операцій проти “Ісламської держави” в Іраку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
30 квітня під час офіційної церемонії закрили штаб оперативних військ у Іраку.
Очолювана США коаліція заявила, що її відносини з іракськими збройними силами будуть розвиватися “від підтримки і сприяння бойових дій до навчання і розвитку самодостатніх можливостей сил безпеки Іраку”.
Частина американських військових залишиться в Іраку для тренування місцевої армії.
Як повідомляв УНН, іракський суд засудив до довічного ув’язнення 19 росіянок, за участь у терористичній організації “Ісламська держава”.