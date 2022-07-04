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Соединенное Королевство введет новые санкции против шести россиян, обвиняемых в пропаганде

Киев • УНН

 • 256769 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Соединенное Королевство заявило, что во вторник введет новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси из-за ее поддержки вторжения России в Украину, а также наложила санкции на шестерых россиян, которые распространяли дезинформацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Великобритания вместе с западными союзниками вводит санкции против российских элит, банков и стратегических отраслей промышленности.

Минфинансов назвали шестерых россиян, которые были связаны с вебсайтами SouthFront и NewsFront, которые, по словам Британии, «распространяли дезинформацию об Украине и пропагандировали нарратив Кремля».

Соединенное Королевство также наложило санкции на United World International, который назвали «онлайн-сайтом новостей, распространяющим пророссийскую пропаганду».

Согласно санкциям британские финансовые учреждения должны немедленно заморозить любые активы, которыми они владеют от имени лиц или компаний, попавших под санкции, и сообщить об этом правительству.

Добавим

Правительство Великобритании анонсировало введение новых санкций против Беларуси, поскольку режим александра лукашенко продолжает активно способствовать незаконному вторжению России в Украину.

Напомним

Великобритания хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян, чтобы отдать их Украине.

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