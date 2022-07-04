Сполучене Королівство запровадить нові санкції проти шести росіян, яких звинувачують у пропаганді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Сполучене Королівство заявило, що у вівторок запровадить нові економічні, торговельні та транспортні санкції проти білорусі через її підтримку вторгнення росії в Україну, а також наклала санкції на шістьох росіян, які поширювали дезінформацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Британія разом із західними союзниками, окрім санкцій проти білорусі, вводить і проти російських еліт, банків і стратегічних галузей промисловості.
Мінфінансів назвали шістьох росіян, які були в пов’язані з вебсайтами SouthFront і NewsFront, які, за словами Британії, «поширювали дезінформацію про Україну та пропагували наратив Кремля».
Сполучене Королівство також наклало санкції на United World International, який назвали «онлайн-сайтом новин, який поширює проросійську пропаганду».
Відповідно до санкцій британські фінансові установи повинні негайно заморозити будь-які активи, якими вони володіють від імені осіб або компаній, які потрапили під санкції, і повідомити про це уряду.
Додамо
Уряд Великої Британії анонсував введення нових санкцій проти білорусі, оскільки режим олександра лукашенка продовжує активно сприяти незаконному вторгненню росії в Україну.
Нагадаємо
Велика Британія хоче наслідувати приклад Канади і конфіскувати активи росіян, щоб віддати їх Україні.