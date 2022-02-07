Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему - главный дипломат ЕС о возможном нападении России

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Европа столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен холодной войны, предупредил в понедельник глава ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, все еще выражая надежду на дипломатическое урегулирование противостояния с Россией из-за Украины. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

Детали

Отвечая на вопрос о предупреждении США о неминуемом вторжении России в Украину на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном, Боррелль сказал, что они разделяют "сильную обеспокоенность" ситуацией на границах.

"Насколько я понимаю, мы переживаем самый опасный момент для безопасности в Европе после окончания холодной войны, - ответил Боррелль журналистам. - Никто не собирает 140 000 хорошо вооруженных солдат на границе страны, если это не представляет серьезной угрозы.

Цитата

"140 000 солдат, сосредоточенных на границе, - это не для того, чтобы пить чай", - подчеркнул Боррель.

Тем не менее, и Блинкен, и Боррелль подчеркнули, что дипломатия, как и раньше, усердно работает, чтобы довести противостояние до мирной реализации.

"Мы не верим, что господин президент Путин принял решение, но он создал возможность, если он так решит, очень быстро действовать против Украины и таким образом, что это будет иметь ужасные последствия для Украины, для России, но и последствия для всех нас , - заявил Блинкен.

"Мы считаем, что дипломатический выход из кризиса все еще возможен, - подытожил Боррель. - Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему".

Добавим

Официальные лица США говорят, что Москва собрала 110 000 военнослужащих возле границы с Украиной и находится на пути к тому, чтобы собрать достаточно крупные силы - около 150 000 солдат - для полномасштабного вторжения в течение нескольких недель.

И Соединенные Штаты, и Европейский Союз грозят беспрецедентными соответствующими экономическими санкциями, если президент России Владимир Путин продолжит вторжение в Украину.

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