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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого - головний дипломат ЄС про можливий напад Росії

Сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого - головний дипломат ЄС про можливий напад Росії

Київ • УНН

 • 16789 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Європа зіткнулася з найсерйознішою загрозою безпеці з часів холодної війни, попередив у понеділок глава ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, все ще висловлюючи надію на дипломатичне врегулювання протистояння з Росією через Україну. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Деталі

Відповідаючи на запитання про попередження США про неминуче вторгнення Росії в Україну на спільній пресконференції у Вашингтоні з держсекретарем Ентоні Блінкеном, Боррелль сказав, що вони поділяють "сильне занепокоєння" ситуацією на кордонах.

"Наскільки я розумію, ми переживаємо найнебезпечніший момент для безпеки в Європі після закінчення холодної війни, - відповів Боррелль журналістам. - Ніхто не збирає 140 000 добре озброєних солдатів на кордоні країни, якщо це не становить серйозної загрози.

Цитата

"140 000 солдатів, зосереджених на кордоні, - це не для того, щоб пити чай", - підкреслив Боррель.

Тим не менш, і Блінкен, і Боррелль підкреслили, що дипломатія, як і раніше, старанно працює, щоб довести протистояння до мирної реалізації.

"Ми не віримо, що пан президент Путін ухвалив рішення, але він створив можливість, якщо він так вирішить, дуже швидко діяти проти України і таким чином, що це матиме жахливі наслідки для України, для Росії, але й наслідки для всіх нас , - заявив Блінкен.

"Ми вважаємо, що дипломатичний вихід із кризи все ще можливий, - підсумував Боррель. - Сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого".

Додамо

Офіційні особи США кажуть, що Москва зібрала 110 000 військовослужбовців біля кордону з Україною і перебуває на шляху до того, щоб зібрати досить великі сили – близько 150 000 солдатів – для повномасштабного вторгнення протягом кількох тижнів.

І Сполучені Штати, і Європейський Союз загрожують безпрецедентними відповідними економічними санкціями, якщо президент Росії Володимир Путін продовжить вторгнення в Україну.

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