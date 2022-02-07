Сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого - головний дипломат ЄС про можливий напад Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Європа зіткнулася з найсерйознішою загрозою безпеці з часів холодної війни, попередив у понеділок глава ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, все ще висловлюючи надію на дипломатичне врегулювання протистояння з Росією через Україну. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.
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Відповідаючи на запитання про попередження США про неминуче вторгнення Росії в Україну на спільній пресконференції у Вашингтоні з держсекретарем Ентоні Блінкеном, Боррелль сказав, що вони поділяють "сильне занепокоєння" ситуацією на кордонах.
"Наскільки я розумію, ми переживаємо найнебезпечніший момент для безпеки в Європі після закінчення холодної війни, - відповів Боррелль журналістам. - Ніхто не збирає 140 000 добре озброєних солдатів на кордоні країни, якщо це не становить серйозної загрози.
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"140 000 солдатів, зосереджених на кордоні, - це не для того, щоб пити чай", - підкреслив Боррель.
Тим не менш, і Блінкен, і Боррелль підкреслили, що дипломатія, як і раніше, старанно працює, щоб довести протистояння до мирної реалізації.
"Ми не віримо, що пан президент Путін ухвалив рішення, але він створив можливість, якщо він так вирішить, дуже швидко діяти проти України і таким чином, що це матиме жахливі наслідки для України, для Росії, але й наслідки для всіх нас , - заявив Блінкен.
"Ми вважаємо, що дипломатичний вихід із кризи все ще можливий, - підсумував Боррель. - Сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого".
Додамо
Офіційні особи США кажуть, що Москва зібрала 110 000 військовослужбовців біля кордону з Україною і перебуває на шляху до того, щоб зібрати досить великі сили – близько 150 000 солдатів – для повномасштабного вторгнення протягом кількох тижнів.
І Сполучені Штати, і Європейський Союз загрожують безпрецедентними відповідними економічними санкціями, якщо президент Росії Володимир Путін продовжить вторгнення в Україну.