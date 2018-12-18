С начала года украинцы оформили более 4 млн биометрических паспортов

"По состоянию на 17 декабря этого года было оформлено 4 млн 700 загранпаспортов, это на 700 единиц больше, чем в прошлом 2017 году", - рассказал он.

Как сообщал ранее УНН, в течение 2015-2017 годов в Украине было оформлено 5 млн 516 тыс. 141 биометрических загранпаспортов.



Как сообщал УНН, с 7 ноября в Украине начинает действовать электронная подпись.



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