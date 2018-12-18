З початку року українці оформили понад 4 млн біометричних паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Протягом 2018 року громадяни України оформили 4 млн 700 біометричних паспортів для виїзду за кордон. Про це повідомив УНН речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько.
"Станом на 17 грудня цього року було оформлено 4 млн 700 закордонних паспортів, це на 700 одиниць більше, аніж у минулому 2017", - розповів він.
Як повідомляв раніше УНН, протягом 2015-2017 років в Україні було оформлено 5 млн 516 тис. 141 біометричних закордонних паспортів.
Як повідомляв УНН, з 7 листопада в Україні починає діяти електронний підпис.
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