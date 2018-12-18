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З початку року українці оформили понад 4 млн біометричних паспортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Протягом 2018 року громадяни України оформили 4 млн 700 біометричних паспортів для виїзду за кордон. Про це повідомив УНН речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько.

З початку року українці оформили понад 4 млн біометричних паспортів

"Станом на 17 грудня цього року було оформлено 4 млн 700 закордонних паспортів, це на 700 одиниць більше, аніж у минулому 2017", - розповів він.

Як повідомляв раніше УНН, протягом 2015-2017 років в Україні було оформлено 5 млн 516 тис. 141 біометричних закордонних паспортів.

Як повідомляв УНН, з 7 листопада в Україні починає діяти електронний підпис.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці зможуть подати заяву для оформлення біометричного паспорта онлайн

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