Поймали подозреваемого в поджоге Андреевской церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Киевская прокуратура вместе с полицией установили одного из злоумышленников, которые кидали "коктейли Молотова" в дверь Андреевской церкви на Подоле в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.
"В настоящее время личность одного из правонарушителей установлена. Им оказался 32-летний житель столицы", - отметили в прокуратуре.
Сегодня мужчине, по информации ведомства, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УК Украины.
При этом, правоохранители продолжают устанавливать мотивы совершения этого преступления, а также других участников поджога.
За совершенное злоумышленникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, 15 ноября в столице злоумышленники бросили бутылки с зажигательной жидкостью в дверь Андреевской церкви.
Злоумышленники бросили в двери дома-фундамента Андреевской церкви три "коктейли Молотова".
Охранник здания пытался задержать поджигателей, однако они применили против него газовый баллончик и скрылись.
В тот же день полиция открыла уголовное производство по факту нападения на Андреевскую церковь.