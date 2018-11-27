Спіймали підозрюваного у підпалі Андріївської церкви

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Київська прокуратура разом з поліцією встановили одного із зловмисників, які кидали “коктейлі Молотова” у двері Андріївської церкви на Подолі у Києві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.