Спіймали підозрюваного у підпалі Андріївської церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Київська прокуратура разом з поліцією встановили одного із зловмисників, які кидали “коктейлі Молотова” у двері Андріївської церкви на Подолі у Києві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
“На даний час особу одного з правопорушників встановлено. Ним виявився 32-річний мешканець столиці”, — зазначили у прокуратурі.
Сьогодні чоловікові, за інформацією відомства, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України.
При цьому, правоохоронці продовжують встановлювати мотиви вчинення цього злочину, а також інших учасників підпалу.
За вчинене зловмисникам загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 15 листопада у столиці зловмисники кинули пляшки із займистою рідиною у двері Андріївської церкви.
Зловмисники кинули у двері будинку-фундаменту Андріївської церкви три “коктейлі Молотова”.
Охоронець будівлі намагався затримати паліїв, однак вони застосували проти нього газовий балончик та втекли.
Того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на Андріївську церкву.