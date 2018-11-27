Спіймали підозрюваного у підпалі Андріївської церкви

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Київська прокуратура разом з поліцією встановили одного із зловмисників, які кидали “коктейлі Молотова” у двері Андріївської церкви на Подолі у Києві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.

“На даний час особу одного з правопорушників встановлено. Ним виявився 32-річний мешканець столиці”, — зазначили у прокуратурі.

Сьогодні чоловікові, за інформацією відомства, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України.

При цьому, правоохоронці продовжують встановлювати мотиви вчинення цього злочину, а також інших учасників підпалу.

За вчинене зловмисникам загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 15 листопада у столиці зловмисники кинули пляшки із займистою рідиною у двері Андріївської церкви.

Зловмисники кинули у двері будинку-фундаменту Андріївської церкви три “коктейлі Молотова”.

Охоронець будівлі намагався затримати паліїв, однак вони застосували проти нього газовий балончик та втекли.

Того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на Андріївську церкву. 

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