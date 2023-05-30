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Сотрудников СБУ, которые требовали 50 тысяч долларов взятки, приговорили к 8 годам за решеткой

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) объявил приговор в виде 8 лет лишения свободы двум сотрудникам Службы безопасности, которых разоблачили на вымогательстве взятки в 50 тысяч долларов. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу НАБУ в Telegram.

Детали

Отмечается, что сотрудники СБУ пытались получить часть этих средств от представителей предприятий частного сектора. За взятку они обещали не препятствовать их хозяйственной деятельности, не осуществлять давление на их деятельность, а также повлиять на принятие решения в уголовном производстве следователем одного из управлений Национальной полиции в городе Киеве.

ВАКС признал сотрудников виновными по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 3 года и с конфискацией половины принадлежащего лицам на праве собственности имущества.

Отмечается, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Напомним

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в объеме 13 млн грн.

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