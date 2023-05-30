Сотрудников СБУ, которые требовали 50 тысяч долларов взятки, приговорили к 8 годам за решеткой

Детали

Отмечается, что сотрудники СБУ пытались получить часть этих средств от представителей предприятий частного сектора. За взятку они обещали не препятствовать их хозяйственной деятельности, не осуществлять давление на их деятельность, а также повлиять на принятие решения в уголовном производстве следователем одного из управлений Национальной полиции в городе Киеве.

ВАКС признал сотрудников виновными по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 3 года и с конфискацией половины принадлежащего лицам на праве собственности имущества.

Отмечается, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Напомним

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в объеме 13 млн грн.