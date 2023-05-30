Співробітників СБУ, які вимагали 50 тисяч доларів хабаря, засудили до 8 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) оголосив вирок у виді 8 років позбавлення волі двом співробітникам Служби безпеки, яких викрили на вимаганні хабаря у 50 тисяч доларів. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку НАБУ в Telegram.
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Зазначається, що співробітники СБУ намагалися отримати частину цих коштів від представників підприємств приватного сектору. За хабар вони обіцяли не перешкоджати їх господарській діяльності, не здійснювати тиск на їх діяльність, а також повпливати на прийняття рішення у кримінальному провадженні слідчим одного з управлінь Національної поліції в місті Києві.
ВАКС визнав співробітників винними за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 КК України та признав покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 3 роки та з конфіскацією половини належного особам на праві власності майна.
Зазначається, що вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
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