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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 52443 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 71853 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123938 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134313 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124295 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127073 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129431 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153052 просмотра

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Сотрудников СБУ из-за бегства наркобарона из аэропорта допросят на полиграфе

Сотрудников СБУ из-за бегства наркобарона из аэропорта допросят на полиграфе

Киев  •  УНН

 • 10048 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Государственное бюро расследований сегодня допросит на полиграфе сотрудников Службы безопасности Украины относительно побега из аэропорта "Борисполь" наркобарона Амоса Дов Силвера перед экстрадицией из Украины. Об этом написал директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале, передает УНН.

"ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного. В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа", - написал Труба.

По его словам, в ГБР работают профессиональные полиграфологи, которые привлекаются для установления фактов по уголовным производствам.

Напомним, наркобарона Амоса Дов Силвера, который бежал из аэропорта "Борисполь" перед экстрадицией из Украины, задержали.

ГБР, под процессуальным руководством военной прокуратуры, были задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиционных мероприятий.

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