У СБУ підтвердили затримання наркобарона-втікача
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Служба безпеки України затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера, який втік з аеропорту "Бориспіль" перед екстрадицією з України, в одній з областей країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву СБУ.
"У результаті вжитих невідкладних оперативних заходів Служба безпеки України затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера в одній з областей нашої країни. Найближчим часом він буде екстрадований, відповідно до чинного законодавства", - вказали у СБУ.
За сприяння Служби, Державним бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом військової прокуратури, як зазначається, "затримано трьох співробітників СБУ, які підозрюються у допомозі втечі Сільвера з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиційних заходів".
Нагадаємо, раніше про затримання наркобарона-втікача повідомив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.