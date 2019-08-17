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Матіос: наркобарона, який втік з аеропорту, затримали

Матіос: наркобарона, який втік з аеропорту, затримали

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Наркобарона Амоса Дов Силвера, який втік з аеропорту "Бориспіль" перед екстрадицією з України, затримали. Наразі з тими, хто посприяв втечі з аеропорту, працюють правоохоронці. Про це повідомив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Затримали! Ізраїльського наркобарона-втікача, засновника мережі Telegrass, Амоса Дов Силвера. Іван Баканов і залучені оперативники СБУ - Дякую за філігранну роботу по розшуку! Тепер (точніше ще відучора) процесуальна робота військової прокуратури. "Гомонимо" з тими, хто посприяв втечі з аеропорту. Деталі згодом", - повідомив Матіос.

Нагадаємо, "інтернет-наркокороль" втік з аеропорту перед екстрадицією з України.

Після цього СБУ відсторонила всіх причетних до операції екстрадиції.

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