Матіос: наркобарона, який втік з аеропорту, затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Наркобарона Амоса Дов Силвера, який втік з аеропорту "Бориспіль" перед екстрадицією з України, затримали. Наразі з тими, хто посприяв втечі з аеропорту, працюють правоохоронці. Про це повідомив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Затримали! Ізраїльського наркобарона-втікача, засновника мережі Telegrass, Амоса Дов Силвера. Іван Баканов і залучені оперативники СБУ - Дякую за філігранну роботу по розшуку! Тепер (точніше ще відучора) процесуальна робота військової прокуратури. "Гомонимо" з тими, хто посприяв втечі з аеропорту. Деталі згодом", - повідомив Матіос.
Нагадаємо, "інтернет-наркокороль" втік з аеропорту перед екстрадицією з України.
Після цього СБУ відсторонила всіх причетних до операції екстрадиції.