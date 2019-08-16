Втеча "наркобарона" з аеропорту: СБУ відсторонила всіх причетних до операції екстрадиції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Служба безпеки відсторонила від виконання службових обов’язків на час перевірки всіх виконавців екстрадиції громадянина Ізраїлю, який втік сьогодні з аеропорту “Бориспіль”. Про це пресслужба СБУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Служба безпеки України проводить службове розслідування за фактом втечі із приміщення міжнародного аеропорту „Бориспіль“ громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера під час проведення екстрадиційних процедур”, — йдеться в повідомленні.

Співробітники Служби, які відповідали за виконання цих заходів, відстороненні від виконання службових обов’язків на час перевірки. Представники СБУ, які безпосередньо брали участь в процедурі екстрадиції, наразі надають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБ України.

Оперативні підрозділи української спецслужби проводять роботу щодо розшуку та затримання іноземного громадянина.

Нагадаємо, в Україні розслідують втечу засновника ізраїльської мережі з онлайн-продажу марихуани Амоса Дова Сільвера, який втік в аеропорту “Бориспіль” перед екстрадицією з України.

У п’ятницю, 16 серпня, його мали вислати з Києва до Тель-Авіва, після того, як український суд відхилив його апеляцію та дозволив його екстрадицією до Ізраїлю.

Яким чином Сільверу вдалося зникнути з поля зору українських правоохоронців, поки достеменно невідомо.

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