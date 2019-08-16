"Інтернет-наркокороль" втік з аеропорту перед екстрадицією з України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Україні розслідують втечу засновника ізраїльської мережі з онлайн-продажу марихуани Амоса Дова Сільвера, який втік в аеропорту "Бориспіль" перед екстрадицією з України. Про це повідомляє УНН, посилаючись на DW.
"У п'ятницю, 16 серпня, його мали вислати з Києва до Тель-Авіва, після того, як український суд відхилив його апеляцію та дозволив його екстрадицією до Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.
Яким чином Сільверу вдалося зникнути з поля зору українських правоохоронців, поки достеменно невідомо. Ізраїльська поліція повідомляє, що спільно з українськими колегами веде його розшук.
Тим часом стало відомо, що прокуратурою міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактом втечі на території міжнародного аеропорту "Бориспіль" громадянина США під час здійснення його екстрадиції до Держави Ізраїль, сказано в офіційній заяві.
Як повідомив кореспонденту УНН речник ДПСУ Андрій Демченко, "цієї людини на паспортному контролі не було".
Нагадаємо, в аеропорту міста Одеса 13 серпня під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини прикордонники затримали громадянина Киргизстану, який перебував у міжнародному розшуку.