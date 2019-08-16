"Интернет-наркокороль" сбежал из аэропорта перед экстрадицией из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Украине расследуют побег основателя израильской сети с онлайн-продажи марихуаны Амоса Дова Сильвера, который бежал в аэропорту "Борисполь" перед экстрадицией из Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
"В пятницу, 16 августа, его должны были выслать из Киева в Тель-Авив, после того, как украинский суд отклонил его апелляцию и позволил его экстрадицию в Израиль", - говорится в сообщении.
Каким образом Сильверу удалось скрыться из поля зрения украинских правоохранителей, пока неизвестно. Израильская полиция сообщает, что совместно с украинскими коллегами ведет его розыск.
Между тем стало известно, что прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту побега на территории международного аэропорта "Борисполь" гражданина США при осуществлении его экстрадиции в Государство Израиль, говорится в официальном заявлении.
Как сообщил корреспонденту УНН представитель ГПСУ Андрей Демченко, "этого человека на паспортном контроле не было".
Напомним, в аэропорту города Одесса 13 августа во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники задержали гражданина Кыргызстана, который находился в международном розыске.