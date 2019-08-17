Матиос: сбежавшего из аэропорта наркобарона задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Наркобарона Амоса Дов Силвера, сбежавшего из аэропорта "Борисполь" перед экстрадицией из Украины, задержали. Сейчас с теми, кто поспособствовал бегству из аэропорта, работают правоохранители. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Задержали! Сбежавшего израильского наркобарона, основателя сети Telegrass, Амоса Дов Силвера. Иван Баканов и привлеченные оперативники СБУ - Спасибо за филигранную работу по розыску! Теперь (точнее еще со вчерашнего дня) процессуальная работа военной прокуратуры. "Беседуем" с теми, кто поспособствовал побегу из аэропорта. Детали позже", - сообщил Матиос.
Напомним, "интернет-наркокороль" бежал из аэропорта перед экстрадицией из Украины.
После этого СБУ отстранила всех причастных к операции экстрадиции.