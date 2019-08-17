В СБУ подтвердили задержание наркобарона-беглеца

"В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", - указали в СБУ.

При содействии Службы, Государственным бюро расследований, под процессуальным руководством военной прокуратуры, как отмечается, "задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиционных мер".

Напомним, ранее о задержании беглого наркобарона сообщил Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.