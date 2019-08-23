Співробітників СБУ через втечу наркобарона з аеропорту допитають на поліграфі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань сьогодні допитає на поліграфі співробітників Служби безпеки України стосовно втечі з аеропорту "Бориспіль" наркобарона Амоса Дов Силвера перед екстрадицією з України. Про це написав директор ДБР Роман Труба у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"ДБР перевіряє можливу причетність працівників СБУ до організації втечі затриманого. В рамках досудового розслідування цього кримінального провадження наші спеціалісти сьогодні допитують причетних осіб із застосуванням поліграфа", - написав Труба.
За його словами, у ДБР працюють професійні поліграфологи, які залучаються для встановлення фактів у кримінальних провадженнях.
Нагадаємо, наркобарона Амоса Дов Силвера, який втік з аеропорту "Бориспіль" перед екстрадицією з України, затримали.
ДБР, під процесуальним керівництвом військової прокуратури, було затримано трьох співробітників СБУ, які підозрюються у допомозі втечі Сільвера з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиційних заходів.