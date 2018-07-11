Сотрудники ВСУ, которых не пустили на работу, разошлись по домам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Часть судей и сотрудников Верховного суда Украины, которых не пустили сегодня утром на работу, разошлись по домам. Об этом УНН сообщил информированный источник в Верховном суде.
"Части сотрудников Верховного суда Украины ближе к обеду позволили пройти на рабочие места, а остальные - покинули территорию суда. Сейчас у ворот никого нет", - сказал собеседник агентства.
Напомним, 11 июля утром сотрудников Верховного суда Украины, который находится в стадии ликвидации, не пустили на работе места.
Судьи Верховного суда Украины считают незаконным решение о ликвидации учреждения как юридического органа.
Как сообщал УНН, новый Верховный суд начал свою работу 15 декабря 2017 года.
Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская отрицает существования в Украине двух верховных судов.