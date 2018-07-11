Співробітники ВСУ, яких не пустили на роботу, розійшлися по домівках
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Частина суддів і співробітників Верховного суду України, яких не пустили сьогодні вранці на роботу, розійшлися по домівках. Про це УНН повідомило поінформоване джерело у Верховному суді.
“Частині співробітників Верховного суду України ближче до обіду дозволили пройти на робочі місця, а решта — залишили територію суду. Наразі біля воріт нікого немає”, — сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, 11 липня ранком співробітників Верховного суду України, який перебуває у стадії ліквідації, не пустили на роботі місця.
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Як повідомляв УНН, новий Верховний суд розпочав свою роботу 15 грудня 2017 року.
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