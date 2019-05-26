Сотрудники полиции причастны к нападению на бар в Бразилии из-за которого погибли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Четверо сотрудников военной полиции штата Пара (на севере Бразилии) причастны к нападению на бар в столице региона, городе Белен, в результате которого неделю назад погибли 11 человек. Как сообщил в субботу телеканал Globo, один из них до сих пор находится в бегах, двое сами сдались полиции после задержания сослуживца, пишет УНН.
Помимо правоохранителей полицейские задержали троих гражданских, также, предположительно, причастных к трагедии. Полиция устанавливает мотивы преступления и роль каждого из его участников.
Шесть женщин и пятеро мужчин, погибли в результате нападения семерых вооруженных бандитов на бар в городе Белен в прошлое воскресенье. Одному из посетителей заведения удалось выжить, он находится в больнице под охраной полиции.
В начале марта федеральные власти Бразилии направили в штат Пара дополнительные подразделения правоохранителей для усиления борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности. Аналогичный контингент Национальных сил обеспечения правопорядка в составе 500 бойцов в начале года был дислоцирован в северо-восточном штате Сеара после вспышки насилия.
Как стало известно ранее, 11 человек погибли в результате стрельбы в баре в Бразилии.