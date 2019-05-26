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Співробітники поліції причетні до нападу на бар в Бразилії через який загинули 11 осіб

Співробітники поліції причетні до нападу на бар в Бразилії через який загинули 11 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Четверо співробітників військової поліції штату Пара (на півночі Бразилії) причетні до нападу на бар в столиці регіону, місті Белен, в результаті якого тиждень тому загинули 11 осіб. Як повідомив в суботу телеканал Globo, один з них до цих пір знаходиться в бігах, двоє самі здалися поліції після затримання товариша по службі, пише УНН.

Крім правоохоронців поліцейські затримали трьох цивільних, також, імовірно, причетних до трагедії. Поліція встановлює мотиви злочину і роль кожного з його учасників.

Шість жінок і п’ятеро чоловіків, загинули в результаті нападу сімох озброєних бандитів на бар в місті Белен минулої неділі. Одному з відвідувачів закладу вдалося вижити, він знаходиться в лікарні під охороною поліції.

На початку березня федеральна влада Бразилії направила в штат Пара додаткові підрозділи правоохоронців для посилення боротьби зі злочинністю та забезпечення громадської безпеки. Аналогічний контингент Національних сил забезпечення правопорядку в складі 500 бійців на початку року був дислокований в північно-східному штаті Сеара після спалаху насильства.

Як стало відомо раніше, 11 людей загинули в результаті стрілянини в барі в Бразилії.

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