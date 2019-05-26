Співробітники поліції причетні до нападу на бар в Бразилії через який загинули 11 осіб

КИЇВ. 26 травня. УНН. Четверо співробітників військової поліції штату Пара (на півночі Бразилії) причетні до нападу на бар в столиці регіону, місті Белен, в результаті якого тиждень тому загинули 11 осіб. Як повідомив в суботу телеканал Globo, один з них до цих пір знаходиться в бігах, двоє самі здалися поліції після затримання товариша по службі, пише УНН.