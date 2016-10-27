Сотрудники налоговой раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов одесской компании
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при импорте сигарет, об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Установлено, что должностные лица одесской компании, которая занимается оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями, в ходе импорта сигарет из Нидерландов и Германии специально подменяли код товара, импортируемого", - написал С.Билан.
"Такие действия позволили злоумышленникам незаконно снизить сумму акцизного налога почти на 16,7 миллиона гривен", - отметил он.
Сообщается, что в отношении должностных лиц компании-импортера открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
Как сообщал УНН, в Хмельницком сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей предприятия, уклонились от уплаты налогов на сумму более 1600000 грн.