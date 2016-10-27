Сотрудники налоговой раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов одесской компании

"Установлено, что должностные лица одесской компании, которая занимается оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями, в ходе импорта сигарет из Нидерландов и Германии специально подменяли код товара, импортируемого", - написал С.Билан.

"Такие действия позволили злоумышленникам незаконно снизить сумму акцизного налога почти на 16,7 миллиона гривен", - отметил он.

Сообщается, что в отношении должностных лиц компании-импортера открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

Как сообщал УНН, в Хмельницком сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей предприятия, уклонились от уплаты налогов на сумму более 1600000 грн.