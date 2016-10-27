Співробітники податкової розкрили схему з ухилення від сплати податків одеської компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Співробітники податкової міліції Офісу великих платників розкрили схему з ухилення від сплати податків при імпорті сигарет, про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Встановлено, що посадові особи одеської компанії, яка займається оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, в ході імпорту сигарет з Нідерландів і Німеччини навмисно підміняли код товару, що імпортується,”- написав С.Білан.
“Такі дії дозволили зловмисникам незаконно знизити суму акцизного податку майже на 16,7 мільйона гривень,”- зазначив він.
Повідомляється, що відносно посадових осіб компанії-імпортера відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК.
Як повідомляв УНН, у Хмельницькому співробітники податкової міліції викрили керівників підприємства, які ухилились від сплати податків на суму понад 1,6 млн грн.