Сотрудника СИЗО оштрафовали за несвоевременное предоставление декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Инспектора Черниговского СИЗО приговорили к штрафу за несвоевременное представление в НАПК декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"За совершение правонарушения, связанного с коррупцией, к административной ответственности привлечено инспектора ГУ "Черниговский следственный изолятор", - говорится в сообщении.
Прокурором в суде было доказано, что будучи субъектом ответственности за нарушения, связанные с коррупцией, лицо не выполнило предусмотренный Законом срок обязательств по представлению декларации.
В пресс-службе отметили, что Новозаводским районным судом правонарушитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-6 КУоАП (Нарушение требований финансового контроля), на него наложено взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн). Работа в данном направлении продолжается.
Напомним, руководство Одесского СИЗО погорело на систематических взятках.