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Сотрудника СИЗО оштрафовали за несвоевременное предоставление декларации

Киев • УНН

 • 10114 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Инспектора Черниговского СИЗО приговорили к штрафу за несвоевременное представление в НАПК декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.

Сотрудника СИЗО оштрафовали за несвоевременное предоставление декларации

"За совершение правонарушения, связанного с коррупцией, к административной ответственности привлечено инспектора ГУ "Черниговский следственный изолятор", - говорится в сообщении.

Прокурором в суде было доказано, что будучи субъектом ответственности за нарушения, связанные с коррупцией, лицо не выполнило предусмотренный Законом срок обязательств по представлению декларации.

В пресс-службе отметили, что Новозаводским районным судом правонарушитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-6 КУоАП (Нарушение требований финансового контроля), на него наложено взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн). Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, руководство Одесского СИЗО погорело на систематических взятках.

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