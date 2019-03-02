Керівництво Одеського СІЗО погоріло на систематичних хабарах

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники систематично вимагали від засуджених та їхніх родичів неправомірну вигоду за "пом’якшення" умов відбування покарання.

"Співробітники СБ України з’ясували, що посадовці для тиску на ув’язнених штучно утримували їх у карцері або переводили у камери, де їм погрожували фізичною розправою так звані "смотрящі", які працювали на адміністрацію закладу", - йдеться у повідомленні.

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Під час досудового слідства правоохоронці задокументували факт утримання в карцері одного із підозрюваних, з якого зловмисники вимагали дві тисячі доларів США. Його родичі мали перерахувати цю суму на банківську картку. Попередня перевірка встановила, що тільки за 2018 рік на цю картку було перераховано понад 2,3 мільйона гривень.

Також повідомляється, що під час проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони, тисячу доларів та шістдесят тисяч гривень і документацію, яка підтверджує протиправні дії працівників пенітенціарної системи. Двох зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, додали у СБУ.

Досудове слідство здійснює територіальне управління ДБР, розташоване в місті Миколаїв.

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