Завершено розслідування стосовно судді, який вимагав 2 тис. дол. хабара ще в 2014 році

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Слідчим відділом прокуратури області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, який в березні 2014 року отримав неправомірну вигоду у розмірі 2000 доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Миколаївської області.

Установлено, що зазначені кошти суддя вимагав та отримав за винесення рішення у цивільній справі на користь заявника про стягнення з боргу та накладення арешту на майно відповідача.

Дії судді кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням).

Слідчими прокуратури зібрано достатньо доказів щодо причетності судді до скоєного злочину, що дало можливість заступнику Генерального прокурора підписати повідомлення про підозру.

Слід зазначити, що сторона захисту всіляко намагалася затягнути ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, який тривав майже 1,5 року.

З метою дотримання розумних строків досудового розслідування прокурор тричі звертався до суду з клопотанням щодо обмеження обвинуваченого та його захисника у часі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, лише останнє з яких судом було задоволено.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, слідчі, у рамках розслідування кримінальних провадженнях за фактами вчинення низки злочинів як керівництвом, так і окремими суддями господарських судів України, виявили 110 об’єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення і паркомісця), розташованих у житловому комплексі “Новопечерські Липки” в центральному районі міста Києва.

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