Завершено расследование по делу судьи, который требовал 2 тыс. долл. взятки еще в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Следственным отделом прокуратуры области закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи Первомайского районного суда Николаевской области, который в марте 2014 года получил неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Николаевской области.
Установлено, что указанные средства судья требовал и получил за вынесение решения по гражданскому делу в пользу заявителя о взыскании с долга и наложения ареста на имущество ответчика.
Действия судьи квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя, за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, соединенное с вымогательством).
Следователями прокуратуры собрано достаточно доказательств причастности судьи к совершенному преступлению, что позволило заместителю Генерального прокурора подписать уведомление о подозрении.
Следует отметить, что сторона защиты всячески пыталась затянуть ознакомление с материалами уголовного производства, который длился почти 1,5 года.
С целью соблюдения разумных сроков досудебного расследования прокурор трижды обращался в суд с ходатайством об ограничении обвиняемого и его защитника во времени ознакомления с материалами уголовного производства, только последнее из которых судом было удовлетворено.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, следователи в рамках расследования уголовных производствах по фактам совершения ряда преступлений как руководством, так и отдельными судьями хозяйственных судов Украины, обнаружили 110 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения и паркоместа), расположенных в жилом комплексе "Новопечерские Липки" в центральном районе Киева.