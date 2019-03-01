Завершено расследование по делу судьи, который требовал 2 тыс. долл. взятки еще в 2014 году

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Следственным отделом прокуратуры области закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи Первомайского районного суда Николаевской области, который в марте 2014 года получил неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Николаевской области.

Установлено, что указанные средства судья требовал и получил за вынесение решения по гражданскому делу в пользу заявителя о взыскании с долга и наложения ареста на имущество ответчика.

Действия судьи квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя, за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, соединенное с вымогательством).

Следователями прокуратуры собрано достаточно доказательств причастности судьи к совершенному преступлению, что позволило заместителю Генерального прокурора подписать уведомление о подозрении.

Следует отметить, что сторона защиты всячески пыталась затянуть ознакомление с материалами уголовного производства, который длился почти 1,5 года.

С целью соблюдения разумных сроков досудебного расследования прокурор трижды обращался в суд с ходатайством об ограничении обвиняемого и его защитника во времени ознакомления с материалами уголовного производства, только последнее из которых судом было удовлетворено.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, следователи в рамках расследования уголовных производствах по фактам совершения ряда преступлений как руководством, так и отдельными судьями хозяйственных судов Украины, обнаружили 110 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения и паркоместа), расположенных в жилом комплексе "Новопечерские Липки" в центральном районе Киева.

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